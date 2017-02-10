曼谷逛跳蚤市場 日系二手店尋寶樂

特派員看世界專欄說到泰國的跳蚤市場，多數人會想到曼谷著名的恰圖恰市集，不過其中販售中古貨的商家並不多，在曼谷市區的日系二手商店，更有尋寶樂趣。

愈來愈多的人惜福愛物，對於自己不再使用的物品以低價販售或轉送出去，給需要的人再次利用。也有人以尋寶的心情逛二手商店或跳蚤市場，在歐美國家有車庫拍賣或跳蚤市場，在曼谷有二手物品商店，像恰圖恰市場、火車市集，以及拉拋區的PAPAYA舊貨倉庫。

恰圖恰週末市集位於曼谷市北邊，有便利的交通（兩條捷運和公車匯集）可達，占地約14公頃，約有1萬6000個商家，是泰國民眾喜愛的市集之一，也成為許多到曼谷的觀光客必訪景點之一，主因市集商品包羅萬象。

由於人潮多，新品也日益增加，整個市集大約區分36個區，二手物品約占3個區，多半是衣物和鞋子、皮包和家用品等，對在曼谷打工的寮緬柬工人來說，不失為一個撿便宜的好去處，觀光客則比較會逗留在二手家具和飾品區，尤其是一些仿古品項，歐美旅客詢價購買意願高。

另一處二手市場是位於曼谷中國城，聚集在石龍軍路的金佛寺和龍蓮寺周邊，出售物品以佛牌和古錢居多。

外派到泰國的日本人多半集中在熱鬧的蘇坤藯路的33巷至69巷之間，這一帶被稱為日本區，街頭店舖的招牌有日文，由於外派有輪調制度，有些日人在離開泰國時會處理掉無法運走或不合用的物品，因此有多家日系二手商店。

這些日本二手商店的特色是出售商品品項佳，有些還是包裝完整未拆封物品，部分商品是世界知名品牌，有興趣的民眾不妨前往挖寶。1060210

(中央社)