永安漁港2漁船起火 船身幾乎全毀

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桃園市新屋區永安漁港今天上午傳出兩艘漁船起火燃燒，經桃園市政府消防局立刻前往馳援，35分鐘內控制火勢，所幸無人員受困，但船隻幾乎全毀，焦黑一片，起火原因仍待確認。

消防局表示，上午10時5分接獲漁民報案指出，漁港內停靠的漁船起火燃燒，立刻出動11輛消防車、30名消防人員前往救援。

受海風助長，起火漁船竄燒波及另一艘漁船，所有消防人員緊急搶救，火勢35分鐘內控制，所幸無人員受困，但船隻幾乎全毀；確切起火原因，仍待消防局進一步鑑識。1060210

(中央社)