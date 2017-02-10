三峽山區發現男屍 死因不明

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有民眾今天上午在新北市三峽區山區發現一具男子躺臥路邊，立即報案。警消到場後發現，男子已無生命跡象，身上有不明痕跡，警方已介入調查死因。

警消清晨5時許獲報，紫微路山區道路有男子倒臥路邊，立即派員前往處理，發現男子已無生命跡象，轄區警方也到場採證。

警方說，死者身上有些許擦傷，手臂上有疑似針孔，將進一步鑑識了解死因，目前已通知家屬到案，並調閱附近監視器錄影畫面。1060210

(中央社)