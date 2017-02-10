排有毒戴奧辛 彰檢起訴黑心鍋爐業者並追徵千萬

彰化檢方去年至埤頭工業區內的宏昇公司廠內搜索，現場堆置大量回收廢棄家具木料製成的木屑燃料。(謝瓊雲翻攝)

彰化檢方至彰化縣埤頭鄉的宏昇公司廠內搜索，發現鍋爐設備使用大量廢木屑燃料。(謝瓊雲翻攝)

彰化地檢署國土保護專組葉建成主任檢察官、檢察官鄭智文、董良造等人，在宏昇公司現場搜索比對資料。(謝瓊雲翻攝)

檢方率隊至業者廠房搜索，了解設備操作過程。(謝瓊雲翻攝)

檢方率隊至業者廠房搜索，了解設備操作過程。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣宏昇能源科技公司與旺耕有限公司，以含氯廢家具木料作為鍋爐燃料，鍋爐運作時又未開啟空汙防制設備並定期更換過濾活性碳，直接排出戴奧辛等有害氣體，毒害附近中小學師生與居民健康，彰化地檢署偵結後將兩業者黃姓、林姓負責人及其技師、操作員等依放逸毒害物質污染空氣及業務登載不實等罪起訴，並聲請沒收、追徵業者犯罪所得總計1670餘萬元。

位於埤頭工業區內的宏昇公司，以鍋爐設備供應蒸氣熱能給周邊工廠使用，但自前年9月起屢遭埤頭國中師生與居民檢舉汙染空氣，彰化縣環保局三次稽查都超標，去年7月底測得戴奧辛排放量更高達24.2奈克，超標48倍，報請檢方偵辦後遭勒令停工；旺耕公司則為位於埔心鄉明聖國小附近華德美公司，代為操作廠內的蒸氣鍋爐設備。

檢方指出，兩家業者雖依法申請鍋爐操作許可，並申設空汙防制設備，卻為減省燃料及防制污染等成本，竟選用廉價廢棄木料，且未依規定啟用防制設備，任由含有高濃度戴奧辛有毒氣體排入空氣中，嚴重危害附近居民、中小學師生健康。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強表示，回收木料因沾附黏著劑、油漆等物質，燃燒過程會產生戴奧辛，檢方搜索時發現業者未依規定使用乾淨木屑作為燃料，且鍋爐燃燒過程，操作技師人員未依規定開啟防制設備，或是設備中的活性炭更換紀錄造假。

林漢強指出，空污防制設備最重要的是在吸附式設備中噴注活性炭，以捕捉燃燒廢氣中的戴奧辛，以宏昇營業狀況，每天要耗用100多公斤，活性炭價格約每公斤60元，燃燒用的木料，價差更可觀，最貴的一噸要上千元，但廉價的回收廢木料僅需100甚至50元。

宏昇黃姓業者去年8月遭收押後，彰檢追查發現其在台中市西屯區、桃園縣蘆竹區也有設立公司，桃園廠亦涉犯空汙罪、台中廠雖未被驗出超標，但未定時更換活性碳，更換紀錄卻造假，檢察官葉建成、鄭智文偵結起訴業者後，並將追討業者1670餘萬元的不法所得。

(中時)