天冷露宿街頭，人安關懷街友

人安基金會台東站長翁任賞（右），夜訪街友贈送暖暖包泡麵等。(黃力勉攝)

寒流南下，台東昨天深夜出現12度低溫，露宿街頭的街友縮瑟在棉被中，人安基金會主動出擊，到街友常出沒的地點發送暖暖包、泡麵等，提醒他們記得保暖。

人安基金會台東站長翁任賞表示，許多街友不喜歡受規範，所以即使寒流南下也不願接受安置，因此人安主動出擊，發送禦寒物品、食品等，協助他們禦寒。

街友們躲在未使用的建築一側，衣物、被子往身上裹，對於寒流南下，他們苦笑著說，還比較怕蚊子叮，翁任賞也請他們到站內拿蚊香驅蚊，才能一夜好眠。

(中時)