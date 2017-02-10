寒害來襲! 桃園兩天內有7人死於心肺因素

桃園市開設寒害應變中心。（甘嘉雯翻攝）

桃園市寒害應變中心內部。（甘嘉雯翻攝）

人安基金會桃園站於晚間夜訪街友。（甘嘉雯翻攝）

為因應寒流來襲，市府10日召開「桃園市寒害災害應變中心」二級會議，由農業局、消防局等單位進駐，消防局長胡英達、農業局長郭承泉主持工作會議。

據119統計，2月8日18時至10日期間，桃園地區出現的心肺功能停止(OHCA)人數達7人次，雖無法確證各案件是因天候所造成，仍提醒心血管疾病的民眾朋友，注意自身保健及照護；也提醒使用燃氣熱水器時切勿緊閉門窗，防範居家一氧化碳中毒。

(中時)