以為女子因寒流失溫癱倒公廁 竟是打海洛因

民眾以為該女因寒流來襲失溫癱倒公廁內，警上前援救才發現她是打毒品昏睡。(劉宥廷翻攝)

李女醒後坦承打海洛因，被警方依法逮捕送辦。(劉宥廷翻攝)

去年底剛出獄的40歲李姓女子9日晚癱坐、昏睡在高市公園公廁內，嚇壞如廁民眾，以為該女因寒流來襲失溫昏倒，恰巧保大警巡邏至此，上前援救竟發現李女的手有注射痕跡，一旁還有注射針筒，當下研判其施打毒品；經喚醒李女，她眼神恍惚並坦承躲廁所打海洛因，全案依法移送。

民眾昨晚在前鎮區興仁公園運動，晚間9時許急著到公園女廁內如廁，卻從反鎖廁門下隙縫窺視到身穿紅色羽絨外套的女子癱倒在蹲式馬桶旁，心想寒流當晚來襲，是不是因失溫而昏迷；民眾神色慌張跑出廁所外求援，剛好保大黎明中隊警組在旁巡邏，警方趕緊衝向公廁。

警方從門縫發現李女癱坐在裡面，敲門也沒回應，隨即撬開門救人，不過，警上前援救時，驚見李女撩起袖管的手垂放胯下，除有施打痕跡外，身邊還有1支注射針筒；警方叫醒李女，她面對警在身旁，眼神卻面顯疲憊、恍惚。

警說「你在施打毒品！」李女此時才說，她2個月前才因毒品案剛出獄，目前擔任清潔工，工作與生活狀況前一陣子不佳，心情鬱悶才躲到公廁裡面施打毒品，一時頭暈目眩在廁所內睡著。警方將她依法逮捕，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)