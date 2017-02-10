預算爆增 川普將砸6千億蓋「美墨長城」

川普的「美墨長城」，不僅愈蓋愈長，就連預算也愈來愈高。（圖/美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）確認將落實他在競選期間的「政見」，簽下行政命令並正式啟動「美墨長城」的興建任務，美國媒體如今更發現，國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）最新的報告中，已透露美國政府將用3年半的時間，耗資約216億美元（約6,706億台幣），興建長約2千公里的邊境城牆。讓外界震驚的是，報告中的花費遠遠高於先前川普自己與眾議院發言人萊恩（Paul Ryan）的預估。

據路透社（Reuters）報導，川普競選政見之一的「美墨長城」，如今正式出現在聯邦政府部門的報告中。根據國土安全部的報告內容顯示，美國政府未來研擬在美墨邊境興建長約2,000公里的防禦牆，預計將耗時約3年半的時間，總預算上看216億美元（約6,706億台幣）。這筆開銷遠遠超過眾議院發言人萊恩所預估的150億美元（約4,657億台幣），更比過去川普自身預估的120億美元（約3,725億台幣）多出近一倍，讓外界感到相當震驚。對此報導，美國國土安全部拒絕發表任何回應。

墨西哥境內一個將美國國旗倒置的繪圖。（圖/美聯社）

面對川普咄咄逼人，墨國總統潘尼亞感到壓力甚大。（圖/美聯社）

美國與墨西哥的邊境地區，一直都是非法移民、幫派和毒品運輸氾濫區域，但多年來，美國政府在邊境貿易和多項產業缺工的考量下，往往是睜一隻眼閉一隻眼的處理，一方面加強邊境檢查和防衛，另一方面卻不定時地給予非法移民「特赦」的機會，加上美墨邊境多為沙漠地形，讓走私和偷渡的情況防不勝防。川普從投入共和黨總統初選開始，就不斷提及蓋長城的「政見」，造成他與美國國內拉丁裔族群，以及墨西哥政府一直處在緊張與不合的狀態。

最早僅估算這座「長城」的費用為3.6億美元（約111.7億台幣），但隨著愈來愈多的規劃與細節出爐後，預算金額也不斷地攀高，讓川普連忙將矛頭轉向墨西哥政府，甚至要求墨國為此道高牆出錢和出力，自然遭到墨國外交部與總統嚴正拒絕。如今最新的預算曝光，如此昂貴的費用恐讓川普團隊再次陷入媒體攻防戰之中。

(中時電子報)