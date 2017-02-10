UBER司機抗議 靜坐繞行交通部

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UBER司機開車繞行交通部抗議。（陳信翰攝）

UBER司機在交通部外靜坐陳情。（陳信翰攝）

不滿UBER遭重罰和勒令歇業後，UBER司機以靜坐、繞行交通部的方式，要求交通部重視司機生存權。

(中時)