李進勇：學童續留橋頭本校較安全

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雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校遷校爭議，雲林縣長李進勇今天表示，和行政院採取一致立場，在健康風險還未完全排除前，學童繼續留在橋頭本校，「這樣是比較安全」。

行政院發言人徐國勇昨天說，現階段在污染源因果關係，還有各種變數還沒完全確定下，希望學生留在本校繼續上課。

至於有家長團體提到不排除北上抗議，李進勇上午和台北市長柯文哲出席「2017台北燈節-西城嘉年華大遊行花車公布」記者會後受訪說，充分了解家長心情和立場，會進一步繼續和家長團體溝通。

此外，媒體報導台灣燈會虎尾主燈區傳電箱爆炸起火，李進勇說，試營運有些小缺失須改進，狀況已立即改善，整個燈期絕對沒問題，可順利進行。1060210

(中央社)