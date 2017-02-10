國際街舞大賽 北港未演先轟動
北港媽祖盃國際街舞大賽今天在北港文化中心登場，朝天宮表示，活動適逢台灣燈會，吸引世界各國團隊參加，未演先轟動。
北港朝天宮指出，「2017北港媽祖盃國際街舞大賽」（Keep It Steady Beigang: Mazu Cup International 2017），適逢「2017臺灣燈會在雲林、北港朝天宮天上聖母上元祈安遶境」，台灣、香港、韓國、馬來西亞等各地團隊將齊聚一堂。
朝天宮指出，推動媽祖文化努力朝向年輕化及國際化，國際街舞大賽參賽隊伍來自世界各地，進一步將「世界和平女神—媽祖」的信仰文化推向世界。
街舞大賽適逢台灣燈會，北港燈區率先在7日璀璨綻放，11日元宵節系列有盛大的北港媽祖平安遶境、千人提燈踩街等，盛況可期。
即將於阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦的2018青年奧運會，有別以往新增3個比賽項目，其中包含「街舞」中的霹靂舞（Break dance），國際奧林匹克委員會（IOC）認為，這項運動已成新興且吸引年輕人的普及運動，因此列入比賽。
朝天宮表示，北港媽祖盃國際街舞大賽將促進鄉親及家長對街舞的認識，提升大眾對街舞的重視與正向印象，更讓家長瞭解街舞也是可以參加奧運為國爭光的運動，相關訊息歡迎北港朝天宮官方粉絲專頁查詢。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。