國際街舞大賽 北港未演先轟動

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北港媽祖盃國際街舞大賽今天在北港文化中心登場，朝天宮表示，活動適逢台灣燈會，吸引世界各國團隊參加，未演先轟動。

北港朝天宮指出，「2017北港媽祖盃國際街舞大賽」（Keep It Steady Beigang: Mazu Cup International 2017），適逢「2017臺灣燈會在雲林、北港朝天宮天上聖母上元祈安遶境」，台灣、香港、韓國、馬來西亞等各地團隊將齊聚一堂。

朝天宮指出，推動媽祖文化努力朝向年輕化及國際化，國際街舞大賽參賽隊伍來自世界各地，進一步將「世界和平女神—媽祖」的信仰文化推向世界。

街舞大賽適逢台灣燈會，北港燈區率先在7日璀璨綻放，11日元宵節系列有盛大的北港媽祖平安遶境、千人提燈踩街等，盛況可期。

即將於阿根廷布宜諾斯艾利斯舉辦的2018青年奧運會，有別以往新增3個比賽項目，其中包含「街舞」中的霹靂舞（Break dance），國際奧林匹克委員會（IOC）認為，這項運動已成新興且吸引年輕人的普及運動，因此列入比賽。

朝天宮表示，北港媽祖盃國際街舞大賽將促進鄉親及家長對街舞的認識，提升大眾對街舞的重視與正向印象，更讓家長瞭解街舞也是可以參加奧運為國爭光的運動，相關訊息歡迎北港朝天宮官方粉絲專頁查詢。1060210

(中央社)