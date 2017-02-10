大陸霾害跟著來 台東空品也受影響

我要評比

受到境外污染物的影響，今天全台空氣品質指標（AQI）都偏高，除了南投（鹿谷）測站仍為良好等級外，其他地區都只有普通等級以上，連台東也不例外。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，今天受到境外污染物的影響，全台各地空品都受到影響，早上10時，除了南投（鹿谷）測站的空氣品質指標屬於良好等級外，其他地區都在普通等級以上，尤其高雄左營、前鎮，中部的台西跟崙背測站還達到紅害等級，指標污染物為細懸浮微粒。

環保署監測及資訊處長張順欽說，由於寒流威力較強，因此全台都受到影響，連台東跟宜蘭等東半部地區今天的空品都只有普通等級。

張順欽說，影響的時間約到今天中午左右，中午過後污染物的濃度會漸漸下降。

環保署表示，民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

紅害地區的學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。1060210

(中央社)