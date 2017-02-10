變型金剛女星懷孕 玩命關頭主角的種

電影「變形金鋼3」女主角、英國超模蘿西杭亭頓．惠特妮懷孕了，孩子的爹是未婚夫、主演「玩命關頭」的英國動作男星傑森史塔森。

蘿西杭亭頓．惠特妮（Rosie Huntington Whiteley）藏不住喜悅，自己在個人的IG頁面曝光這樁好消息，並貼了一張穿比基尼又挺著孕肚的獨照，告訴大家就算懷孕了還是要很性感。

原來這張照片就是傑森史塔森（Jason Statham）親自操刀，蘿西杭亭頓．惠特妮賣弄風情又曬恩愛好放閃，其實她1月間就浮現飄孕味的傳聞，搶先自曝穿著寬鬆大披肩的照片。

蘿西杭亭頓．惠特妮與傑森史塔森，是在去年出席金球獎頒獎典禮，公開兩人訂婚的消息，當時蘿西杭亭頓．惠特妮戴著5克拉的鑽戒走紅毯，據說這枚鑽戒價值達35萬美元。1060210

(中央社)