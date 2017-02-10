變型金剛女星懷孕 玩命關頭主角的種
電影「變形金鋼3」女主角、英國超模蘿西杭亭頓．惠特妮懷孕了，孩子的爹是未婚夫、主演「玩命關頭」的英國動作男星傑森史塔森。
蘿西杭亭頓．惠特妮（Rosie Huntington Whiteley）藏不住喜悅，自己在個人的IG頁面曝光這樁好消息，並貼了一張穿比基尼又挺著孕肚的獨照，告訴大家就算懷孕了還是要很性感。
原來這張照片就是傑森史塔森（Jason Statham）親自操刀，蘿西杭亭頓．惠特妮賣弄風情又曬恩愛好放閃，其實她1月間就浮現飄孕味的傳聞，搶先自曝穿著寬鬆大披肩的照片。
蘿西杭亭頓．惠特妮與傑森史塔森，是在去年出席金球獎頒獎典禮，公開兩人訂婚的消息，當時蘿西杭亭頓．惠特妮戴著5克拉的鑽戒走紅毯，據說這枚鑽戒價值達35萬美元。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。