關懷街友 中壢警發送暖暖包
寒流來襲，天氣冷颼颼，桃園市中壢警分局多名員警主動前往轄區內的火車站地下道、公園，關懷無家可歸的街友遊民們，遞上暖暖包與熱湯，成為街友們心中的最大暖流。
全台氣溫下降，民眾明顯感受寒流威力，中央氣象局表示，昨晚9時7分新北市淡水區出現的攝氏6.7度最冷，是入冬以來全台最低溫；全台數十個平地測站陸續出現該站入冬以來最冷記錄。
桃園市政府警察局中壢分局中壢派出所總動員，前往中壢轄內火車站地下道、公園，關懷無家可歸的街友遊民，除了發送暖暖包及暖呼呼的關東煮外，還協助聯繫社會局安置，讓街友遊民相當感動。
執勤的女警表示，街友們大多皆無固定工作，有人想在春節後尋覓工作，每個人背後都有辛酸的故事，讓她在遞上熱湯與關東煮時，也感受到遊民內心的無奈。
其中也有街友染有神經痛宿疾，連熱湯、關東煮都無法打開，女警也代為打開，希望讓街友們在寒風中感受到滿滿的暖流。1060210
(中央社)
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