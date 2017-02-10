台鐵二二八連假車票 長途熱門時段售完

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台鐵今天凌晨0時，開放二二八連續假期車票預訂，截至上午9時，共完成12萬4681筆、23萬3474張訂票，訂票過程順利，長途熱門時段車票全部售完。

台鐵表示，完成訂票的旅客，務必在兩天內（含訂票當日）至台鐵各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將在12日上午9時重新釋出。

台鐵公布至上午8時，已售完時段及路段車票概況：

一、東部幹線車票：台北往花蓮、台東方向，24日下午1時到25日下午3時，長途自強號；台東、花蓮往台北方向2月28日中午12時到晚間9時，長途自強號。

二、西部幹線車票：台北往高雄方向24日下午2時到25日下午1時，長途自強號；28日中午12時以後，長途自強號。

三、南迴線車票：高雄往台東方向24日下午2時後到25日中午12時，長途自強號；台東往高雄方向28日下午1時到晚間8時，長途自強號。

四、加開北宜對號區間快車：25日台北往羅東。

台鐵說，旅客隨時有退、換票，詳細餘票情形，可參閱台鐵局訂票網頁：http://railway.hinet.net/餘票查詢功能。

花東地區疏運，24日、25日及28日加開東線6班實名制列車，將在17日清晨6時起開放身分證U、V開頭字號及民國105年12月1日前設籍花東縣民網路訂票。1060210

(中央社)