PGA》圓石灘風雨攪局中斷 潘政琮打13洞＋5

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潘政琮首輪未打完成績+5，爭晉級背水一戰。(美聯社資料照)

美巡圓石灘配對賽在Pebble Beach、Spyclass Hill與Monterey Peninsula3座球場舉行，10日首輪受大風大雨干擾，155位參賽選手只有上午出發的76位選手打完18洞，其餘選手必須在隔天上午進行補賽。

本季獲得2場前10的旅美好手潘政琮，首輪受狂風暴雨影響陷入掙扎苦戰，打13洞沒有抓到任何小鳥，還吞下2個雙柏忌與1個柏忌，以+5桿暫居並列第138，出現2016-17球季第6場淘汰危機。

3位打完18洞的韓國盧乘烈、美國藍姆與達曼，都在標準桿72桿的SH球場揮出68桿(-4)並列領先。前球王美國史畢斯在標準桿71桿的MP球場，打16洞成績-3，俟補完最後2洞有機會躍居榜首，美國46歲老將米克森，則在MP球場打17洞揮出-1，暫居並列第22。

美巡2016-17球季已產生3位新冠軍，26歲的藍姆首輪站上並列排頭後，出現爭奪美巡首冠契機。他去年在威巡LECOM挑戰賽於延長賽擊敗另3位選手奪冠，其中1位競爭者就是潘政琮，9月與潘政琮一同從威巡畢業升上美巡。

(中時電子報)