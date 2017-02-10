中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

情人節浪漫Attack！　Hello Kitty特展甜蜜無極限

中時電子報
綜合報導
.
我要評比
0/10
來手作工坊一起完成屬於兩個人的作品，感情更加溫！
來手作工坊一起完成屬於兩個人的作品，感情更加溫！(時藝多媒體提供)

還在煩惱情人節要去哪過嗎？每年都去吃大餐了無新意嗎？今年你有個不一樣的選擇──《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展！不但是情侶的約會勝地、閨蜜的拍照天堂，更是寂寞單身漢締結良緣的好去處。充滿美式華麗風格的歡樂嘉年華，現場除了眾多夢幻場景供民眾拍照，還有六大互動遊戲區能瘋狂消耗過年囤積的脂肪，並有機會得到超可愛的限量展覽獨家贈品。

※告白必勝、感情升溫！※

不能像偶像劇中的歐巴一樣包下整座遊樂園告白沒關係，《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》展場中有眾多浪漫場景助你一臂之力，老夫老妻來到這裡也能回味第一次約會的美妙時光。主辦單位更貼心表示，單身者也能在展場內玩得很開心，並且可在蘋果神社向掌管幸福的Hello Kitty大神祈求良緣締結，說不準一抬頭就會遇見命中注定的那個人喔。

情侶參拜Hello Kitty大神，愛情運勢大吉！
情侶參拜Hello Kitty大神，愛情運勢大吉！(時藝多媒體提供)

※閨蜜比情人更甜蜜　拍照打卡熱點不藏私分享※

除了上述的浪漫地標，展場中還有許多適合閨蜜共遊的超美場景，誰說情人節一定要跟情人過，和最懂你的好姐妹一起玩得更盡興！深獲眾多網美喜愛的「時尚娃娃機」是絕對不能錯過的拍照熱點之一，接著走入「Hello Kitty回憶花園」，與好姐妹嘻笑懷念回憶中最美好動人的片刻，最後搭上「友誼特快車」，一起前往下一段奇幻旅程。

為回應廣大粉絲期待，展場內及樂購商店眾多「展覽限定」夢幻商品，持續以六到八折不等的獨家優惠強力回饋粉絲，2/4起凡於樂購商店單筆購物滿1500元還送Hello Kitty嘉年華造型限定環保購物袋乙個，粉絲們千萬不容錯過！

閨蜜比情人更愛你！快與好姐妹一起潛入時尚娃娃機，與百變天后Hello Kitty爭豔！
閨蜜比情人更愛你！快與好姐妹一起潛入時尚娃娃機，與百變天后Hello Kitty爭豔！(時藝多媒體提供)

《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展活動資訊：

展覽名稱：「Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華」特展

展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日 (除夕休館)

營業時間：10:00–18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館 (台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)

官方網站
活動粉絲團
關鍵字：Kitty嘉年華情人節
.
我要評比
0/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。