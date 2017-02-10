情人節浪漫Attack！　Hello Kitty特展甜蜜無極限

來手作工坊一起完成屬於兩個人的作品，感情更加溫！(時藝多媒體提供)

還在煩惱情人節要去哪過嗎？每年都去吃大餐了無新意嗎？今年你有個不一樣的選擇──《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展！不但是情侶的約會勝地、閨蜜的拍照天堂，更是寂寞單身漢締結良緣的好去處。充滿美式華麗風格的歡樂嘉年華，現場除了眾多夢幻場景供民眾拍照，還有六大互動遊戲區能瘋狂消耗過年囤積的脂肪，並有機會得到超可愛的限量展覽獨家贈品。

※告白必勝、感情升溫！※

不能像偶像劇中的歐巴一樣包下整座遊樂園告白沒關係，《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》展場中有眾多浪漫場景助你一臂之力，老夫老妻來到這裡也能回味第一次約會的美妙時光。主辦單位更貼心表示，單身者也能在展場內玩得很開心，並且可在蘋果神社向掌管幸福的Hello Kitty大神祈求良緣締結，說不準一抬頭就會遇見命中注定的那個人喔。

情侶參拜Hello Kitty大神，愛情運勢大吉！(時藝多媒體提供)

※閨蜜比情人更甜蜜 拍照打卡熱點不藏私分享※

除了上述的浪漫地標，展場中還有許多適合閨蜜共遊的超美場景，誰說情人節一定要跟情人過，和最懂你的好姐妹一起玩得更盡興！深獲眾多網美喜愛的「時尚娃娃機」是絕對不能錯過的拍照熱點之一，接著走入「Hello Kitty回憶花園」，與好姐妹嘻笑懷念回憶中最美好動人的片刻，最後搭上「友誼特快車」，一起前往下一段奇幻旅程。

為回應廣大粉絲期待，展場內及樂購商店眾多「展覽限定」夢幻商品，持續以六到八折不等的獨家優惠強力回饋粉絲，2/4起凡於樂購商店單筆購物滿1500元還送Hello Kitty嘉年華造型限定環保購物袋乙個，粉絲們千萬不容錯過！

閨蜜比情人更愛你！快與好姐妹一起潛入時尚娃娃機，與百變天后Hello Kitty爭豔！(時藝多媒體提供)

《Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華》特展活動資訊：

展覽名稱：「Hello Kitty Go Around!! 歡樂嘉年華」特展

展覽日期：2016年12月16日至2017年2月26日 (除夕休館)

營業時間：10:00–18:00 (17:30停止售票入場)

展覽地點：台北圓山花博爭艷館 (台北市中山區玉門街1號)

(中時電子報)