桃園永安漁港2船火警 遊客一陣虛驚

漁船起火。（楊明峰翻攝）

濃煙險些遮住景觀橋。（楊明峰翻攝）

船隻經火警付之一炬。（楊明峰翻攝）

茂盛號起火波及鄰船。（楊明峰翻攝）

警消迅速抵達撲滅火勢。（楊明峰翻攝）

桃園市新屋區永安漁港10日上午10時許驚傳漁船火警，停泊在漁港北岸近觀海橋的茂盛號，船尾底艙突然竄出火苗，隨著強風延燒到停泊一旁的陸貴號，好在2艘船上無人，警消很快撲滅火勢，未造成傷亡，至於詳細起火原因待火調人員進一步調查。

當時2艘起火船隻旁有人在船上進行保養作業，發現火警後連忙報案。消防局獲報出動38人、14部車灌救，42分鐘後撲滅火勢。期間濃濃黑煙不斷竄出，差點遮住永安漁港的景觀橋，也造成漁港旅客一陣虛驚。

(中時)