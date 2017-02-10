上網買智慧型手機 男子假買真搶

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新北市警海山警分局日前陸續多名被害人報案，指於臉書社團「二手智慧型手機買賣交易網」社團販賣iphone7 plus，遭1名男子於面交時，取得手機後即騎車逃逸。

有相同遭遇的被害人在LINE串連成立受害者群組，交流情資，竟有10多名被害人已在各地警察局、派出所報案。

海山分局調閱監視器，鎖定27歲林姓男子涉案，昨（9）日凌晨3時許，於板橋民生路埋伏逮獲林嫌。

林嫌供稱，因沈迷網路遊戲缺錢花用，才心生歹念以此手法詐取手機變賣圖利，偵訊後，警方依強盜及詐欺罪嫌將林嫌移送地檢署偵辦。

(中時)