UA執行長捧川普 代言運動員齊喊不認同

美國知名芭蕾舞伶柯普蘭與職業摔角選手轉型演員的巨石強森，加入美國職籃NBA球星「咖哩小子」柯瑞行列，直言反對運動用品贊助商Under Armour執行長力捧美國總統川普的言論。

路透社報導，Under Armour執行長普蘭克（Kevin Plank）7日在CNBC表達對川普的支持，說「有如此親商的總統，堪稱是這個國家的真正資產（real asset）」。

2015年成為美國芭蕾舞團（American Ballet Theatre）首位非裔首席芭蕾女舞者的柯普蘭（Misty Copeland）今天在她的Instagram網頁上寫說：「我一直很感激Under Armour給予很大的支持和平台，讓我在世界舞台上代表自己的社群、性別及職業。然而，我強烈不認同普蘭克在最近報導中支持川普的言論。」

留言下方許多粉絲紛紛叫好，也有人謝謝她「霸氣發聲」，還有人讚她「真是很棒的模範」。

巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）也在推特（Twitter）上表示，普蘭克在CNBC上的發言不代表他的發言，也不代表他的信念。但他也說，他不認同不代表他會棄Under Armour而去。目前巨石強森與Under Armour合作推出鞋款。

不只柯普蘭和巨石強森，金州勇士主將柯瑞（Stephen Curry）等若干運動員也不諱言反對川普。

柯瑞昨天被問到關於普蘭克這番評論時告訴「聖荷西信使新聞」（San Jose Mercury News）：「如果你把asset這個字中的et去掉，我就同意那樣形容。」暗指川普是蠢驢（ass）。

若干NBA球星近來也對川普的移民政策表達疑慮，包括贊助商是耐吉（Nike）的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）。不過柯瑞是第1位直接表態反對贊助商言論的球員。

普蘭克言論在社群媒體引發反彈聲浪，許多網友利用「抵制Under Armour」（#boycottUnderArmour）和「看緊你的荷包」（#GrabYourWallet）主題標籤，宣傳抵制親川普企業產品的行動。

Under Armour已聲明表示普蘭克言論是關於川普的企業政策，不是他的社會觀點。（譯者：中央社盧映孜）1060210

(中央社)