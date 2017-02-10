高雄國際馬拉松交管 警籲配合改道

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「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」將於12日登場，預定清晨5時至下午1時舉行，高雄市警察局交通大隊將實施交通管制措施，10日籲請用路人配合改道。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年2月10日

「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」即將於12日登場，預定於當天清晨5時至下午1時舉行，高雄市警察局交通大隊將實施交通管制措施，今天籲請用路人配合改道。

高雄市政府舉辦的「2017高雄MIZUNO國際馬拉松」活動，分為全程馬拉松組（42.195公里）、超半程馬拉松組（25公里）及休閒組(5公里)，12日清晨5時至下午1時於高雄市左營區國家體育場前世運大道及市區部分道路舉行。

這項國際性競賽活動範圍包含多個行政區，全程馬拉松組起點為世運大道，由翠華路左轉大中機車地下道後，進入博愛路和中山路及青年路等市區重要幹道，再轉十全三路和美都路及美術東二路和青海路等，然後經過中華一路慢車道前往勝利路和明潭路及軍校路等，經蚵仔寮堤岸道路及蚵仔寮漁港後經折返點，再由高雄大學路轉援中路等回世運大道，進入終點國家體育場。

由於路跑範圍相當廣，沿途也會有民眾加油打氣，警方除了調增警力，同時將增派義交與工作人員協勤。

警方呼籲屆時民眾外出盡量避開競賽路線，如有路過附近路段，應遵守員警指揮並遵守現場維持秩序的工作人員引導，停車耐心等候並為選手加油。1060210

(中央社)