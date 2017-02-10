追討救國團志清大樓 國產署勝訴定讞

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國有財產署指控救國團長期占用位於台北市松江路的「志清大樓」（圖），打官司索討。最高法院維持高等法院見解，判救國團除需還屋，另須回溯從100年8月5日起，按月給付租金新台幣76萬多元，全案定讞。中央社記者張銘坤攝 106年2月10日

國有財產署指控救國團長期占用位於台北市松江路的「志清大樓」，打官司索討。最高法院維持高等法院見解，判救國團除需還屋，另須回溯從民國100年8月5日起，按月給付租金新台幣76萬多元，全案定讞。1060210

(中央社)