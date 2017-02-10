湯漢：陸梵就主教任命有初步共識
天主教香港教區主教湯漢在教會報章撰文指出，中國大陸和梵蒂岡已就主教任命問題達成初步共識。
湯漢在最新一期英文天主教報章Sunday Examiner撰文說，過去幾年，大陸和羅馬教廷之間有慣常接觸，雙方並成立了工作組商討解決過去數十年所積累的問題。
他說，陸梵之間的主要問題是主教任命，而在幾輪對話後，據說雙方已達成初步共識並將最終促成主教任命的協議 。
他說，根據天主教教條，教宗保留最後及最高的主教任命權。
湯漢說，陸梵就主教任命所達成的協議，將會是問題的關鍵，也是雙方關係正常化過程中的里程碑。
但他說，陸梵之間仍然要繼續在互相信任的基礎上進行對話，以耐性和信心逐一解決問題，這些問題是幾十年積累下來的。
他說，期望雙方可以在一夜之間解決這些問題是不切實際的。
湯漢說，陸梵之間仍要解決的問題包括中國天主教愛國教會；其次是如何處理7名非法自我任命及自授聖識的主教，這是違反教規的。
三是處理不獲大陸官方承認的30名主教的問題，他們都是來自非官方的民間社會。
在文章中，湯漢要求教友繼續為陸梵對話祝福。
外界一般認為，梵蒂岡與北京就任命主教所達成的共識，是由大陸提人選，再由教廷認可，這既可保障中共嚴控宗教人士的「忠黨愛國」，又符合教廷的宗教認可權。1060210
(中央社)
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