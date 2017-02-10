寒流來襲 這個病比高血壓更危險

寒流來襲，全台冷吱吱！1名48歲婦人，半夜被冷醒好多次，起床發現血壓飆破160毫米汞柱，自行加藥後，晚上血壓卻低到102，出現頭暈、站不穩的低血壓狀況。醫師提醒，天冷會導致血壓升高，但若自行加藥，反而會有「血壓過低」的反效果，嚴重恐致心肌梗塞，只要做好保暖、搭配正常藥量即可。

收治該病例的書田診所家醫科主任醫師何一成指，天冷會讓血管收縮，進而讓血壓上升，研究顯示，24度起，氣溫每下降1度，血壓會上升0.5毫米汞柱，他也看過「降1度，上升2的患者」。上述婦人平時有高血壓病，但靠著藥物，血壓控制在130，結果因天冷血壓飆破160。

然後不少高血壓患者，在發現自己血壓高時，會自行調整藥量；何一成提醒，近來天氣冷，起床時血壓容易飆特別高，此時只要做好保暖、服用平時的藥量即可，自行加藥恐讓血壓「降太低」而出現低血壓，他說，血壓驟降比血壓陡升更危險，因為血壓若從正常值、下降30後，超過8成患者會有頭暈、疲勞、虛弱、頭痛、臉色蒼白、呼吸困難等低血壓狀況，「若長期低於90，更會增加心肌梗塞風險」。

何一成補充，血壓大幅上升時，可能會有頭暈、頭痛、心悸、胸悶、耳鳴，「當血壓飆破180時，有半數患者會有上述症狀」，但血壓若長期居高不下，易引發腦中風、心肌梗塞、周邊動脈疾病。

衛福部國健署提醒，因應這波寒流，民眾晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊易取得的地方，離開被窩時記得先添加；早上起床勿過於急促，可先補充溫開水，並且稍微活動、待身體暖和後再離開被窩。

(中時)