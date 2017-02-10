高樹校園女屍案 前男友用假帳號約出邱女行兇
屏東高樹鄉校園女屍命案，涉有重嫌的王姓前男友，因不堪邱女朋友網路肉搜，今日凌晨0時20分主動出面向警方說明，不過仍矢口否認犯行，警方出示相關證據後，王嫌才承認犯行。他表示是因為邱女移情別戀，懷恨在心才憤而行兇。
2月9日清晨有民眾報案在屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校籃球場旁，發現一名女性屍體。警方到場後確認被害人為21歲，家住高雄美濃的邱女，發現臉部疑遭鈍器毆打嚴重變形，滿臉血跡，胸部中4刀、腹部中11刀，且褲子被褪到膝蓋處，立即成立專案小組，朝故意殺人案件偵辦。
案發後警方調閱周邊監視器，認為家住在高雄林園區的前王姓男友涉嫌重大，並透過邱女的通聯紀錄立刻全力緝凶，聲請拘票前往逮人。案發後邱女的親朋好友也群情激憤，不斷在網路上肉搜，並指出凶手一定就是王男。
王男則在今日凌晨在屏東市的慈鳳宮前，打電話報警表示願意說明案情，專案小組王男帶回里港警分局偵訊，不過王男矢口否認犯行，直到警方拿出相關證據，王男才查承犯行，並帶警方去取凶刀。
警方表示，王嫌和邱女是去年12月底認識，之後就一起到王嫌高雄林園的家中同居，沒多久邱女就發現男友有毒品前科又不務正業，想要分手，但王嫌不願意。2周前邱女決定分手，並回到美濃的老家住，王嫌不斷在網路上放話，要對邱女不利。
為了接近邱女，王嫌還在臉書上開了假帳號，化名張男和邱女互動，8日他以通訊軟體告訴邱女，要介紹給個社團給她，並一起到里港唱歌，約邱女在國小見面。王嫌8點多就到了，邱女9點10分到時，王嫌告訴她要走進校園，馬上以童軍繩勒昏邱女，拿水果刀狂刺她的胸腹部，再拿磚頭打她的臉，手段非常凶殘。
犯案後王嫌將邱女的褲子褪下，故布疑陣為強暴案，並將她的手提袋及2支手機拿走，事後騎乘機車回林園家中，並沿途丟棄凶器及物證，9日他又到屏東潮州和前妻生下的兩個女兒見面。
邱女交友廣闊，案發後她的朋友在網路上肉搜，並直指王男就是凶手，王男也在網路上辯解，說他不是凶手。不過王男後來到案後向警方表示，他因網路肉搜壓力極大，才會出面說明。
王嫌有強盜、妨害性自主、兒童性交易防制條例等前科，警方訊後，依殺人罪將王嫌移送法辦。
(中時)
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