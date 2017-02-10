藍開「美豬美珠」記者會 綠批幼稚

針對國民黨今召開「拒絕美豬，支持美珠；美豬美珠，大家關注」記者會，民進黨發言人阮昭雄表示，實在不懂開這種記者會的意義在哪裡，通篇口水與批評對國家社會毫無助益，老是刷存在感，正也突顯國民黨的無知、無聊！用他人姓名做文章，加以惡意連結且負面扭曲，甚至造謠生非，是不成熟且幼稚的行為，社會各界絕對無法認同。

阮昭雄說，其實什麼樣格局的政黨，做什麼樣的事，討論公共政策有許多的方式與層次，但作為最大在野黨的國民黨，卻屢次用這樣的方式濫開記者會，令人遺憾也令人失望，為此民進黨必須予以譴責，也呼籲洪秀柱主席應嚴加約束。

在美豬議題上，阮昭雄重申，本黨立場一致，相信政府是以確保食品安全及農民權益的前提下，來考慮台灣參與國際經貿協議等相關事宜。

阮昭雄說，對於食品的管理，政府也將在國際規範下，採取科學證據的風險評估措施，作為保障國人食安的依據。至於在有關雙邊經貿談判上，樂見台美間相關的貿易溝通與合作的持續進行，政府也會站在如何促進國家整體經濟發展，以及擴大台美間互利雙贏的合作上進行努力。

(旺報)