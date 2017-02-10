川普批美空管系統過時 私有化有望
美國總統川普今天指美國空中交通管制系統已經過時，且批評這套系統每年耗費百億美元的費用，不過他並未要求將系統私有化。
川普在與航空公司及機場高層坐下來談話前，於拍照時間說了這些話：「我聽說我們每年花了數十億、又數十億美元，這個系統根本沒那價值。」
他的發言大為鼓舞那些視這個系統過時並倡議私有化的人。
西南航空執行長凱利（Gary Kelly）也在拍照的時候告訴川普：「我們要求政府卸下管理空中交通系統的角色。」
美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）每年斥資近100億美元在空中交通管控，擁有約2萬8000名空中交通控管人員，這筆資金多數來自於乘客的使用費。
川普說，他從自己的私人飛機機師那裡聽說，目前正在進行的空中交通管控系統現代化早就過時。
川普指出：「我聽說政府簽約的系統根本是錯的系統」，「超過預算、超過預定時程，且當完成的時候，也不會是個好的系統。」（譯者：中央社許湘欣）1060210
(中央社)
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