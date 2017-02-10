Wonder Girls告別曲登上6大音源榜

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近期宣布解散的南韓女團Wonder Girls今天零時發表告別單曲「Draw Me」，感謝粉絲10年來的支持。

南韓「亞洲經濟」報導，以Wonder Girls名義發表的最後一支單曲，一發布即順利登上Mnet等音源榜榜首。

單曲「Draw Me」寫出了成員們對解散的真實感受，截至今天上午9時，登上Mnet.com、Olleh Music等南韓6大主要音樂網站音源榜。

1月26日，Wonder Girls正式宣布解散。Wonder Girls於2007年以「Irony」出道後，憑藉「So Hot」、「Tell Me」、「Be My Baby」、「Like This」等歌曲獲得粉絲喜愛，成為南韓人氣女團。

尤其是2008年Wonder Girls一曲「Nobody」在南韓掀起了一股復古風潮。1060210

(中央社)