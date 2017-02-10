陽岱鋼似有微恙 監督：目前別勉強

日本體育報「體育報知」報導，旅日棒球好手巨人隊的陽岱鋼昨天在宮崎縣春訓時因下半身緊繃，提早退出練球。他是否能在11、12日的紅白戰出賽？目前情況不明朗。

巨人隊外野手陽岱鋼昨天在宮崎練球時，做完暖身、基礎訓練之後，在跑壘練球時，陽岱鋼就退場了。原本預定的傳球訓練、實戰訓練都沒參加。中午左右，他搭乘球團工作人員駕駛的車子離開球場。

陽岱鋼被媒體問到：「身體不適嗎？」他不發一語，臉色凝重地離開球場。

巨人隊監督高橋由伸說：「現在並不是需勉強做的時期。」被問到這是否會影響到沖繩的集訓時，高橋說：「我認為並非不能去」。言下之意，是希望慎重行事，比較妥當。

巨人隊打擊教練村田真一說：「聽說陽岱鋼是下半身緊繃，至於紅白戰，如果身體健康就出賽，如果覺得緊繃，就不出賽，萬一受傷的話，就很傷腦筋。」

陽岱鋼去年12月被巨人隊重金延攬，巨人隊將他視為全隊奪冠的關鍵人物之一，所以他備受矚目。去年他右肋骨傷勢還在逐漸復原中。1060210

(中央社)