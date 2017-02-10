陽岱鋼似有微恙 監督：目前別勉強
日本體育報「體育報知」報導，旅日棒球好手巨人隊的陽岱鋼昨天在宮崎縣春訓時因下半身緊繃，提早退出練球。他是否能在11、12日的紅白戰出賽？目前情況不明朗。
巨人隊外野手陽岱鋼昨天在宮崎練球時，做完暖身、基礎訓練之後，在跑壘練球時，陽岱鋼就退場了。原本預定的傳球訓練、實戰訓練都沒參加。中午左右，他搭乘球團工作人員駕駛的車子離開球場。
陽岱鋼被媒體問到：「身體不適嗎？」他不發一語，臉色凝重地離開球場。
巨人隊監督高橋由伸說：「現在並不是需勉強做的時期。」被問到這是否會影響到沖繩的集訓時，高橋說：「我認為並非不能去」。言下之意，是希望慎重行事，比較妥當。
巨人隊打擊教練村田真一說：「聽說陽岱鋼是下半身緊繃，至於紅白戰，如果身體健康就出賽，如果覺得緊繃，就不出賽，萬一受傷的話，就很傷腦筋。」
陽岱鋼去年12月被巨人隊重金延攬，巨人隊將他視為全隊奪冠的關鍵人物之一，所以他備受矚目。去年他右肋骨傷勢還在逐漸復原中。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。