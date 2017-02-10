公有市場攤位租金調整 柯：建立緩漲機制

台北市政府擬調整公有零售市場租金，新制將依公告地價調整，每次契約4年到期後就檢討，每年調漲5％並分年緩漲，最多漲20％，但調降則一次跌足。台北市長柯文哲今出席2017台北燈節西城嘉年華大遊行花車公布記者會後對此表示，會建立緩漲機制。

柯文哲表示自己已查過，市場租金已經15年沒漲，以前的市長專簽凍漲，不過以前留下來的問題，他們會想辦法解決，把所有小問題解決掉就沒有大問題，他說，以前不解決，累積起來就會變成大問題，例如他上任時發現水費22年沒漲、捷運票價20年沒漲、公車18年沒漲，他強調調整不會一次漲足，會建立緩漲機制，面對問題並慢慢解決。

(中時)