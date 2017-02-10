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2月10日中視午間新聞搶先看│中視新聞20170210

今天2月10日的中視午間新聞搶先看：

凍!淡水今晨7.5℃ 2天內逾20猝死

今年首波寒流持續發威中，昨晚幾乎全台測站都創下今年入冬以來的最低溫紀錄，新北淡水今天早上只有7.5℃。全台兩天內超過20個人猝死.

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屏東校園女屍案 死者前男友投案

屏東國小校園女屍案，昨天深夜死者前男友主動投案，經過警方徹夜突破心防，終於在凌晨坦承因為不滿前女方分手後，在臉書上封鎖他，引發殺機

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上訴駁回移民禁令 川普嗆:法院見!

美國上訴法院駁回川普政府要求恢復旅遊禁令。這表示被川普下令封殺的七個穆斯林國家旅客和難民，可以繼續合法進入美國。川普在推特放話，國家安全陷入危險，大家法庭見。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)