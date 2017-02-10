NBA》韋少第26次大三元 騎士沒輪休照輸
原本騎士總教練泰隆盧還在考慮，是否讓「三巨頭」詹姆斯、洛夫與厄文輪休10日和雷霆比賽，最後他作罷了，結局仍出乎他意料以外！靠韋斯布魯克29分、12籃板與11助攻的本季第26次大三元，雷霆終以118比109贏了騎士。
畢竟10日作客雷霆主場之戰，是騎士客場4連戰的最後1場，加上9日才辛苦逆轉擊敗溜馬，泰隆盧認真考慮一口氣讓詹姆斯、厄文與洛夫都不要打，卻在賽前才宣告打消念頭，結果這個決定從結果來看，似乎應該算是錯的。
因為詹姆斯雖有18分、7助攻與5籃板，卻在這場比賽罕見出現兩次灌籃不進，厄文28分，另有6失誤，洛夫15分、12籃板，可惜末節幾乎都坐板凳休息，畢竟他先前才因腳傷缺陣，泰隆盧不想冒險的心情可想而知。
反觀拿下生涯第63次大三元的韋斯布魯克，10日獲得隊友不少火力支援，包含他在內，全隊3人得分破20，另兩人分別是歐拉迪波的23分，亞當斯20分與13籃板，就連板凳射手潘恩也有15分，雷霆贏球也算理所當然。
(中時電子報)
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