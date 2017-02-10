許厝分校案 李進勇：學童留橋頭本校較安全
雲林橋頭國小許厝分校61名學童鄰近台塑六輕廠，家長與孩童都盼望能在開學前回到許厝，但行政院發言人徐國勇昨說，傾向繼續留在橋頭本校上課，消息傳回雲林，地方人士相當憤怒，大罵行政院根本無視地方與家長意見。
對此，雲林縣長李進勇今天赴台北市參加台北燈節有關記者會時表示，雲林跟行政院採取一致立場，在健康風險尚未完全排除前，還是希望小朋友繼續在橋頭本校受教比較安全，他說，充分了解家長的心情及立場，會進一步跟家長團體溝通。
(中時)
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