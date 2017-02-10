新北市總公會新春團拜 朱立倫到場祝賀
新北市總公會今（10）日上午舉行新春團拜茶會，新北市長朱立倫受邀參加，到場後逐一分送福袋給現場每位理、監事和會員並互道恭喜。
朱立倫致詞時表示，很高興參加新北市總工會106年度新春團拜茶會，市總工會於民國36年成立，到現在已經超過一甲子的歲月，見證了新北市政治、經濟與社會的變遷，工會會務在林有盛理事長的帶領及會員工會大家的支持與努力下，各方面都越來越好，目前會員工會超過200家、近500位的會員代表，可以感受到新北市工會團體逐年的蓬勃發展。
感謝市總工會一直扮演協調者、組織者的角色，持續配合本府勞工相關政策的推動。從100年迄今，陸續辦理勞動教育學院、年度工會國際交流、通過TTQS「訓練機構版」認證並申辦相關課程近41門、一般勞工教育課程近59班，受惠的勞工朋友超過7500人次，這些都是單靠政府所無法達到的效益。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。