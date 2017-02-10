新北市總公會新春團拜 朱立倫到場祝賀

朱立倫參加新北市總公會新春團拜，現場分送福袋。（王揚傑攝）

朱立倫（中）與新北市總公會各理、監事及會員互道恭喜。

新北市總公會今（10）日上午舉行新春團拜茶會，新北市長朱立倫受邀參加，到場後逐一分送福袋給現場每位理、監事和會員並互道恭喜。

朱立倫致詞時表示，很高興參加新北市總工會106年度新春團拜茶會，市總工會於民國36年成立，到現在已經超過一甲子的歲月，見證了新北市政治、經濟與社會的變遷，工會會務在林有盛理事長的帶領及會員工會大家的支持與努力下，各方面都越來越好，目前會員工會超過200家、近500位的會員代表，可以感受到新北市工會團體逐年的蓬勃發展。

感謝市總工會一直扮演協調者、組織者的角色，持續配合本府勞工相關政策的推動。從100年迄今，陸續辦理勞動教育學院、年度工會國際交流、通過TTQS「訓練機構版」認證並申辦相關課程近41門、一般勞工教育課程近59班，受惠的勞工朋友超過7500人次，這些都是單靠政府所無法達到的效益。

(中時)