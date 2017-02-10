農保高球賽能拚冠 潘政琮：因保持熱情

台灣高球好手潘政琮在AT&T圓石灘配對賽中，在惡劣氣候下打完13洞，交出高於標準桿5桿成績。賽前潘政琮接受PGA訪問時表示，能在農保公開賽衝擊冠軍，關鍵是保持熱情。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA tour）總獎金720萬美元（約新台幣2億2391萬元）的AT&T圓石灘配對賽（AT&T Pebble Beach Pro-Am ）當地時間9日起在美國加州進行4回合共72洞的賽事。

受天候劇烈變動影響，首輪比賽被迫暫停，潘政琮在惡劣天氣中，除於第14洞吞下柏忌，還在第1洞、第12洞兩度吞下雙柏忌，且目前打完13洞後，仍未抓下小鳥，目前以高於標準桿5桿的成績暫時並列138名。

潘政琮在農保公開賽（Farmers Insurance Open）中，以3桿之差並列第2，差點成1987年在洛杉磯公開賽奪冠的陳志忠後，下一個在PGA tour拿下冠軍的台灣選手，這讓PGA tour的官方媒體大感興趣，並在本次比賽之前特別專訪他。

對此潘政琮說，能以並列第2的成績完成比賽，並讓自己在聯邦快遞盃季後賽（The FedEx Cup Playoffs）積分榜上的位置因此大幅躍進，是很好的經驗，能有這樣的成績，幾週前開始配合的新桿弟幫了他很大的忙，他在揮桿等處也做了些許改變，當然最重要的是能保持對高球、對比賽的熱情。1060210

(中央社)