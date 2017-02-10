生理期喝黑糖薑茶更悶痛 醫師：非人人適合

奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀建議奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀提醒，女性生理期喝養生保健的飲品.需諮詢專業中醫師後選用適合個人的體質，才有利於調養。（曹婷婷攝）

「醫師，我每次生理期前，下腹都會悶脹好幾天，喝了黑糖薑茶反而肚子更悶，怎麼會這樣？」不少女性常會借助喝黑糖薑茶緩解生理期腹部悶痛感，奇美醫學中心中醫部主治醫師廖芳儀指出，很多女性都有相同迷思，其實，體質屬氣滯夾溼的人喝黑糖反而造成氣血更不順暢，建議仍需對症調理。

廖芳儀指出，以體溼的人而言，適合飲用玫瑰花茶飲，搭配柴胡疏肝散及八味帶下方做日常調理，另也可透過穴位按摩，改善氣行不暢的狀況，兼能幫助養顏美容喔。

她強調，生理期前後的不舒服症狀，主要是由於女性荷爾蒙（如：黃體素）的變化所引起，對中醫來說，氣血不暢或是一些因為長期生活飲食習慣的影響導致體內濕氣或是瘀滯的產生更會加重這些現象。

廖芳儀建議，除了找正規的中醫師治療以外，也可以配合三陰交、太衝穴按摩，適當地在生理期前後喝些玫瑰花茶、玉米鬚茶等，緩解身體不舒服。她也提醒。女性生理期喝養生保健的飲品，需諮詢專業中醫師後選用適合個人的體質，才有利於身體的調養。

(中時)