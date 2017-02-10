搶手機阻採訪 台電員工觸犯強制罪判刑
台灣電力楊姓女員工，去年8月2日在台電舉辦的「電業法修正公聽會」現場，與參加公聽會民眾發生爭執後尾隨對方，在場的黃姓女記者發現，拿手機拍攝採訪，楊在黃告知記者身分後竟搶手機阻擋採訪，雙方發生拉扯；另名張姓記者發現，也拿手機拍攝，讓楊更捉狂也搶下張的手機，還嗆聲若不刪除畫面就要摔壞手機。兩名記者在台電官員出面才拿回手機，事後對楊搶手機阻撓採訪行徑提出告訴。
台北地院審結全案，法官認為楊女犯後認罪，但她以強暴、脅迫方式，讓兩名記者無法進行採訪拍攝行為，已觸犯兩個刑法強制罪，判她應執行拘役40日，可易科罰金。惟考量楊女已和兩位記者和解、賠償手機損壞的損失，諭知緩刑2年。
(中時)
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