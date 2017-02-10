網購吸引器「助勃」男子小下體紅腫瘀青

男人不舉絕對是心中的最痛，一名32歲男子自覺愛愛時「不夠硬」，影響床上表現，進而在網路上購買真空吸引產品來增加硬度，結果於使用時產生抽痛，事後陰莖出現紅腫，甚至瘀青，到了10天才恢復正常。

收治上述病例的是馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭，他推測該男子是因心理因素導致勃起功能障礙，因為該男「沒有吸菸病史、代謝症候群」，且可能一開始羞於求診，才自行在網路上尋找相關器材。但坊間的真空吸引器，可能因負壓產生太快、吸引力過猛，導致對陰莖的皮下組織造成出血、破裂、腫脹等傷害，「不像合格的醫材，負壓是採漸進上升。」

根據台灣男性學醫學會的最新調查，去年8~12月，調查100名有攝護腺癌病史、並做過治療的民眾，發現幾乎都有勃起功能障礙，其中76名無法行房，但56名未尋求改善，僅30名曾尋求藥物治療，甚至有24名自行尋找偏方。

蔡維恭表示，二級醫材需取得醫師處方的「負壓助勃器」，原理是透過負壓吸力讓血液流入陰莖海綿體、並箝制血液回流的物理療法，能讓陰莖持續勃起；除了此療法外，面對攝護腺術後的復健，尚有口服藥、莖海綿體藥物注射等兩種方式，「只要和醫師討論、選擇最適合的療法，就有機會擺脫不舉」。

(中時)