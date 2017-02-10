美軍巡邏機與共軍軍機 黃岩島上空接近

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美國官員透露，1架美國海軍P-3巡邏機與1架中共軍機，8日曾在南海黃岩島上空接近，相距不到1000英尺（約305公尺）。

陸媒引述路透社報導，這名匿名的美國官員表示，美國與中共軍機飛機之間的這種互動情況「很少見」，2016年只曾出現過2次。

這名官員說，美國海軍認為，這起軍機接近事件「並非故意」。

黃岩島是孤懸在南海東部的珊瑚礁，距菲律賓僅約185公里，因此成為中國大陸與菲律賓激烈爭奪主權的要地，2012年更引發強力對峙，此後便落入中國大陸控制。2016年間，中共空軍轟6K轟炸機曾飛越黃岩島上空，引起注意。1060210

(中央社)