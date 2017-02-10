工廠排有毒廢氣 彰檢起訴追徵不法所得

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彰化檢方查出，位於埤頭鄉的宏昇能源公司疑涉排放含戴奧辛、硫氧化物等有害人體廢氣，全案偵結起訴，追徵不法犯罪所得。

位於埤頭鄉埤頭工業區的宏昇能源科技股份有限公司，被查出將含氯的廢家具、夾板、三合板當燃料燃燒後，排出含戴奧辛、硫氧化物等對人體有害物質，污染空氣及周邊土壤，去年8月26日遭彰化地檢署、警政署保七總隊、行政院環境保護署、彰化縣環保局搜索。

彰化地方法院檢察署今天表示，經檢察官密集偵辦，全案偵結，宏昇公司黃姓業者、5名技師，及另一家旺耕公司林姓業者，涉犯刑法第190條之1放逸毒害物質污染空氣及業務登載不實等罪嫌，依法提起公訴並聲請沒收、追徵業者犯罪所得總計新台幣1670多萬元。

彰化地檢署表示，宏昇公司位於埤頭鄉，排放有毒廢氣影響埤頭國中，另一家旺耕公司位於埔心鄉，廢氣影響明聖國小，兩家公司都以鍋爐設備供應熱能為業，也都向主管機關申設空氣污染防制設備。

彰化地檢署表示，業者應選用含氯量0.005%以下的木料為燃燒原料，燃燒時開啟空氣污染防制設備，並定時更換活性碳，以發揮過濾污染物質效能。

彰化地檢署指出，但業者為節省燃料及防制污染成本，竟用不符規定的木屑當燃料，也未依規定使用防制設備，任意排放含高濃度戴奧辛廢氣，使附近居民、學校師生身處空氣、土壤污染環境，致生公共危險。

彰化地檢署也發現黃姓業者除經營宏昇公司，也在桃園市蘆竹區經營昱昇能源科技公司、台中市西屯區經營和昇能源科技公司，檢察官進一步追查，發現昱昇公司也違法排放廢氣，和昇公司則是造假活性碳更換紀錄，涉業務登載不實罪嫌。

檢方指出，業者應用乾淨木料或木屑當燃料，但卻使用回收木料，回收木料可能沾附黏著劑、油漆等物質，燃燒過程恐產生戴奧辛；燃燒過程開啟空污防制設備，活性碳可吸附廢氣毒物質，活性碳價格每公斤約60元，以業者用量，推測1天需用100多公斤，而燃燒木料價差更大，每公噸自1000多元到50元都有。1060210

(中央社)