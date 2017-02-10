川普安倍高球都不差 球敘添話題

美國總統川普將與日本首相安倍晉三會面，兩人還將打高爾夫球。曾與兩人打過球的人士透露，兩人球技都不差，也為這場美日元首級球敘增添一些輕鬆的亮點。

路透社報導，11日的球敘，川普與安倍將搭檔，目前各方推測球敘將於川普佛羅里達州棕櫚灘的馬阿拉歌（Mar-a-Lago）私人度假村舉行，細節仍待公布。

川普上週末告訴一個地方體育電台，稱打高爾夫比共進午餐更能了解一個人，並視與安倍搭檔為夥伴間的「有趣」會面，而非彼此競爭。

安倍的外祖父岸信介（Nobusuke Kishi）擔任日本首相時，曾與當時美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）於1957年在華府附近打了場高爾夫，當時的報紙形容這場球敘，是兩個當年二次大戰死敵間的「外交勝利」。

安倍於去年11月敲定這場最新一輪的高球外交，當時他在曼哈頓的川普大樓與川普會面時，送了川普一支昂貴、金色的球桿；當時安倍肩負確保美日這兩個數十年盟邦未來關係發展的重任。

至於這場球則可能讓安倍的壓力較大，因為純就高球本身來看，他可能會發現川普是一個強敵。川普曾說自己拿過18座俱樂部獎盃，也能開出285碼遠的球。

「高爾夫世界」（Golf World）雜誌總編輯、曾著有相關專書的狄亞士（Jaime Diaz）告訴路透社：「以一個70歲的人來看，他（川普）真的很不賴；就我了解，他的差點（handicap，數字越低技術越好）是2.8，也許沒那麼低，但我認為他的差點在5或6不成問題。」

退休拳王戴拉荷雅（Oscar De La Hoya）與好萊塢男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）都覺得川普的高爾夫實力是膨風，但川普曾在推特上說「我打高爾夫從不作弊」。與川普打過2次球的狄亞士也認為，川普不靠作弊，也能打敗很多人。

一名一年與安倍晉三打1到2次球的企業總裁告訴路透社，他不確定安倍的差點是多少，但證實一些關於安倍通常在18洞能繳出90到100桿成績的報導為真。（譯者：中央社陳亦偉）1060210

(中央社)