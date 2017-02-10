蒙古孕婦當扒手 老街偷韓國女遊客遭逮
2名蒙古籍孕婦日前在九份老街當起扒手，其中1人先撕開韓國女遊客穿在身上的輕便雨衣，另1人則在前方把風，聯手竊取背包內財物，得手後卻還逗留在門口，當場被逮。
瑞芳警分局調查，這起竊案發生在5日下午5時多，2名蒙古孕婦趁著被害人雙手抱著採買的糕餅時，徒手撕破被害人穿在身上的輕便雨衣，其中1人站在被害人後方拉開背包拉鍊竊取財物，另1人在旁負責把風。
被害女子發現財物不翼而飛，且雨衣又被撕破，懷疑遭扒手行竊，立刻向店家求助並調閱監視器，沒想到2名蒙古竊賊行竊後居然還在店門口徘徊，當場被趕來的警方逮捕。
警方表示，這2名33歲及32歲的蒙古籍女子都懷有身孕，3日持觀光簽證來台旅遊，聲稱只是臨時起意，才會竊取韓國女遊客背包內的新台幣6000元及韓幣2萬元。
警方訊後將2人依竊盜罪嫌移送法辦，檢察官諭令交保並限制出境，2名竊賊原本打算6日離境，這下被警方活逮，只能乖乖待在台灣，暫時回不了國。1060210
(中央社)
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