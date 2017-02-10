唐鳳：支持Uber在合法前提留下來

我要評比

行政院政務委員唐鳳今天表示，Uber沒要退出台灣，他當然支持Uber在符合多元化計程車方案法規前提留下來。

公路法今年1月修正上路後，交通部取締Uber達50件，重罰並勒令歇業，Uber宣布10日起暫停在台灣的叫車服務。

唐鳳上午到立法院出席記者會受訪表示，交通部已通過多元化計程車方案，取Uber這樣的經營方式，但要納管、納保、納稅，目前已有很多家申請。

媒體問到，目前多元化計程車方案規模似乎都不大？唐鳳說，目前高雄市有，台北市未來也會有，而Uber剛開始在台灣也只有幾十台，要給多元化計程車方案一點時間成長。

媒體追問，Uber可能會退出台灣？唐鳳表示，Uber沒要退出台灣，只是要停止會一直被罰款的營業方式，也說期待不久的未來會回來，但希望會是合法方式繼續營業。1060210

(中央社)