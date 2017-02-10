網路PO文控運將繞路 士檢還司機清白
去年6月12早上7點多，呂姓女子搭乘大都會計程車司機林茂榮的車輛，與閨蜜要去新莊卻被載往基隆，在臉書PO文指控運將繞路企圖性侵，涉犯詐欺和妨害自由，檢察官調閱行車紀錄器，比對呂打電話向家人抱怨的時間點，發現車輛在忠孝橋與中山橋中間，並無繞路，應是呂酒後對於行車位置誤解，對林姓駕駛處分不起訴。
林姓運將辯稱，呂女和朋友都有喝酒，從北市光復南路後上車，沿仁愛路上市民高架往新莊方向，途中她們說尿急，不讓她們下車要就要尿在車上，才從交流道下車，到延平北路的宮廟借廁所，並沒有繞路，更不可能性侵。
呂將過程貼在臉書，引發網友對司機撻伐，而司機的老婆也出面哭訴，指稱他們胡亂栽贓，控告呂妨害名譽和誣告，案件在台北地檢署調查中。
(中時)
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