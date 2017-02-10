走進百年古香路 南瑤宮笨港進香送免費咖啡

今年丁酉年二媽五徒步進香已緊鑼密鼓要展開了，醫師陳俊德再度發起打卡按讚送免費咖啡，市長、南瑤宮管理人邱建富，邀請來喝杯「保佑咖啡」，走進古香路，體驗傳統文化的美感。（吳敏菁攝）

今年丁酉年二媽五徒步進香已緊鑼密鼓要展開了，醫師陳俊德再度發起打卡按讚送免費咖啡，市長、南瑤宮管理人邱建富，邀請來喝杯「保佑咖啡」，走進古香路，體驗傳統文化的美感。（吳敏菁攝）

今年丁酉年二媽伍徒步進香已緊鑼密鼓要展開了，醫師陳俊德再度發起打卡按讚送免費咖啡，在彰化南瑤宮要起駕往笨港前1個月，在彰化火車站旁、彰化大戲院對面，搭起咖啡檯，每天傍晚4點到7點送免費咖啡，持續1個月。（吳敏菁攝）

南瑤宮笨港進香有200多年歷史，披星戴月走過村落、涉溪渡水，百年古香路充滿傳奇，今年丁酉年二媽五徒步進香已緊鑼密鼓要展開了，醫師陳俊德再度發起打卡按讚送免費咖啡，市長、南瑤宮管理人邱建富，邀請來喝杯「保佑咖啡」，走進古香路，體驗傳統文化的美感。

彰化市南瑤宮4年前恢復笨港進香全程徒步古香路，醫師陳俊德有感傳統文化帶來的美好感動，從3年前當彰化南瑤宮要起駕往笨港前1個月，就號召一群志工，在彰化火車站旁、彰化大戲院對面，搭起咖啡檯，每天傍晚4點到7點，只要打卡按讚就送免費咖啡，持續1個月。

陳俊德說，這個發心，是感動媽祖的慈悲、庇佑，也有傳承使命，這也是全台灣最有文化藝術質感的傳統活動，於是每年邀請一位畫家畫一幅青花遶境圖，做一款青花杯裝咖啡給民眾，今年是畫家林晉任的作品。

市長邱建富表示，南瑤宮前往笨港進香可謂台灣媽祖進香鼻祖，7天6夜行程依循古香路，今年從3月12日到3月18日展開，感謝醫師陳俊德，以虔誠的心來進行推廣，讓更多人來認識、了解南瑤宮的歷史和信仰文化，一起參與歷史盛會。

邱建富表示，今年輪到二媽五進香，南瑤宮笨港進香太轟動了，還流傳有趣俗諺，「大媽四愛吃雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪」讓人朗朗上口，但今年就改成「二媽五愛遊街」，更貼切。全台同步還有100多家咖啡館和獨立出店，共襄盛舉，活動期間到這些店家打卡按讚，也能拿到青花明信片和青花杯，並有相關優惠活動。

(中時)