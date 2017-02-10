習川通話 感謝節日祝福

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大陸央視快訊，中國國家主席習近平與美國新任總統川普通電話。習近平感謝川普的節日祝福。

據美國白宮消息，當地時間8日，美國新任總統川普致信中國國家主席習近平，感謝習主席祝賀特朗普總統就任，並祝願中國人民元宵節快樂，雞年興旺。

川普聲明還說，他期待同習主席共同推動惠及兩國的建設性中美關係。

(旺報)