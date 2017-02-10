屏東校園命案 少女認識凶嫌才25天
屏東縣高樹鄉廣興國小關福分校的邱姓少女命案，警方今天宣布破案，邱女的前男友王信仁涉案，警方表示，邱女認識王男才25天，因提分手而遭王男殺害。
21歲的邱姓少女是高雄美濃人，從小父母離異與祖父同住，沒有固定工作，昨天早上被發現陳屍在屏東高樹鄉廣興國小關福分校內，身中14刀，且頭臉被撞擊到血肉模糊。
警方從監視器錄影畫面鎖定邱女前男友王信仁涉嫌重大，昨晚展開拘提，王信仁在今天凌晨0時20分主動投案。
王信仁上午帶著警方找到沿途丟棄的行凶水果刀，但被他丟棄的邱女手機沒有找到。
警方表示，民國73年次的王信仁前科累累，有強盜、妨害性自主、兒童性交易防制條例等，離婚，生有小孩，去年12月31日透過臉書與邱女認識，邱女隨即搬到王男高雄林園家中同居，今年1月25日邱女提出分手，隨即搬出王男家，回美濃住了幾天後，就到高樹鄉鍾姓乾哥哥家中居住。
鍾男向警方表示，邱女有向他提及與王男的感情不佳，兩星期前向王男提分手，王男曾在臉書上傳訊息要對她不利。
警方指出，王男因不滿邱女移情別戀提分手，昨晚是利用網路交友，化名「張俊傑」在臉書上約出邱女在學校見面，見面後，隨即以童軍繩勒昏邱女，而後以預藏的水果刀刺殺邱女14刀，再隨手撿地上的磚頭毆打邱女頭臉致血肉模糊。
警方表示，王男行凶後，故布邱女遭性侵疑陣，將邱女牛仔褲褪至膝蓋，並沒有性侵邱女。
王男行凶時，戴著口罩，行凶後，走出校門，並走到死者所騎乘機車旁，以鑰匙打開機車置物箱，拿走置物箱內皮包，並用腳將邱女機車踹入路旁大排水溝內，隨即騎乘他自己的白色機車逃逸，這一切都被監視器錄到，成為警方查緝的有利證據和線索。
警方認定王男是預謀行凶，依殺人罪移送法辦，警方提醒，網路交往易造成感情糾紛，千萬不要深夜時刻至偏僻地方赴約，以免造成憾事。1060210
(中央社)
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