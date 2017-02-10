習川首度通話 陸媒：川普強調奉行一中政策

美國總統川普10日與習近平通電話，川普表示，美國政府堅持奉行一個中國政策。（圖/美聯社）

大陸央視報導，2月10日，國家主席習近平同美國總統川普通電話。川普在電話中表示，美國政府堅持奉行一個中國政策。

習近平祝賀川普正式就任美國總統，感謝特朗普2月8日來信就元宵節和中國農曆雞年向中國人民致意節日祝福，對特朗普表示願意努力拓展中美合作、發展惠及中美兩國和國際社會的建設性雙邊關係表示高度讚賞。川普則對此表示感謝，再次祝賀習近平主席和中國人民節日快樂。

習近平指出，總統先生就任以來，中美雙方就共同關心的問題保持了密切溝通。面對當前紛繁複雜的國際形勢和層出不窮的各種挑戰，中美加強合作的必要性和緊迫性進一步上升。中美兩國發展完全可以相輔相成、相互促進，雙方完全能夠成為很好的合作夥伴。搞好中美關係，符合兩國人民根本利益，也是中美兩個大國對世界的應有擔當。中方積極致力於同世界各國和諧相處、合作共贏。我們願意加強同美方在經貿、投資、科技、能源、人文、基礎設施等領域互利合作，加強在國際和地區事務中溝通協調，共同維護世界和平穩定。

川普表示，很高興同習近平主席通話，美中保持高層溝通十分重要。我對上任以來雙方保持密切聯繫感到滿意。我欽佩中國發展取得的歷史性成就，向中國人民致意。發展美中關係受到美國人民廣泛支持。我相信，美中作為合作夥伴，可以通過共同努力，推動我們雙邊關係達到歷史新高度。美方致力於加強兩國在經貿、投資等領域和國際事務中的互利合作。

他強調，我充分理解美國政府奉行一個中國政策的高度重要性。美國政府堅持奉行一個中國政策。

習近平讚賞川普強調美國政府堅持一個中國政策，指出一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方願意同美方一道努力，加強溝通，拓展合作，推動中美關係健康穩定發展，取得更加豐碩的成果，造福兩國人民和各國人民。

兩國元首同意保持密切聯繫，就共同關心的問題及時交換意見，加強各領域交流合作，並期待著早日會晤。

(旺報)