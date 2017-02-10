苗栗警緝毒 保全崗哨內查獲吸食器

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苗栗大湖警方查扣安非他命1.51公克、吸食器2組等證物。（黎薇翻攝）

苗栗縣大湖警分局9日與刑事警察大隊偵一隊，執行查緝偏鄉毒品專案行動，發現江姓主嫌利用保全員身分掩飾販毒，從中賺取暴利，還在服勤崗哨內吸毒，行徑囂張，警方昨將江姓主嫌、林姓藥腳等9人逮捕到案，查扣安非他命2包重1.51公克、吸食器2組、玻璃頭4支、刮勺、殘渣袋等證物。

警方調查發現，從事保全工作的江姓主嫌不但在服勤崗哨內吸毒，還以保全員身分掩飾販毒，從中牟取鉅額暴利。經3個多月跟監、蒐證，並報請苗栗地檢署檢察官廖倪鳳指揮偵辦，9日凌晨兵分多路在苗栗縣泰安鄉、臺中市和平區等原鄉地區搜索，將江姓主嫌等9人查緝到案，搜索過程另捕獲逃亡已久的張姓毒品通緝犯，全案目前正擴大偵辦中。

(中時)