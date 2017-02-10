小V寶集郵女神級玩伴 林志玲裙掀大腿疑走光

林志玲與小V寶玩耍的照片，疑似走光。(圖/徐若瑄臉書)

藝人徐若瑄回台過農曆新年，眾好友們紛紛到家中敘舊拜年，除了影后舒淇之外，「第一名模」林志玲也登門拜訪，不過在和小V寶玩耍的照片中，卻被眼尖網友發現疑似走光，引發眾人討論。

徐若瑄在臉書PO出多張照片中，只見林志玲不僅給小V寶紅包，更在玩具球池裡玩得不亦樂乎，眼見兩人洋溢幸福的微笑，讓網友大讚志玲姐姐散發濃濃母愛，有種事先預習當媽的前奏，對此徐若瑄寫道「謝謝志玲姨姨陪我玩！媽咪說您不是國際巨星、是宇宙巨星！我只知道您很漂～釀，還有媽咪可以在旁邊休息一下，來～我倆繼續玩球，衝啊」，此外網友也對小V寶投以羨慕眼光，因為玩伴都是女神級人物，根本是男粉絲夢寐以求的目標。

不過卻有眼尖網友發現，林志玲白色連身裙竟掀到大腿上，疑似露出粉紅小褲，讓眾人驚呼是「走光」嗎? 此外她也被發現右手臂貼著ok蹦，疑似是吊點滴才會有的痕跡，讓人對揣測林志玲健康狀況是否亮起紅燈。

(中時電子報)