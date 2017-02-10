小V寶集郵女神級玩伴 林志玲裙掀大腿疑走光
藝人徐若瑄回台過農曆新年，眾好友們紛紛到家中敘舊拜年，除了影后舒淇之外，「第一名模」林志玲也登門拜訪，不過在和小V寶玩耍的照片中，卻被眼尖網友發現疑似走光，引發眾人討論。
徐若瑄在臉書PO出多張照片中，只見林志玲不僅給小V寶紅包，更在玩具球池裡玩得不亦樂乎，眼見兩人洋溢幸福的微笑，讓網友大讚志玲姐姐散發濃濃母愛，有種事先預習當媽的前奏，對此徐若瑄寫道「謝謝志玲姨姨陪我玩！媽咪說您不是國際巨星、是宇宙巨星！我只知道您很漂～釀，還有媽咪可以在旁邊休息一下，來～我倆繼續玩球，衝啊」，此外網友也對小V寶投以羨慕眼光，因為玩伴都是女神級人物，根本是男粉絲夢寐以求的目標。
不過卻有眼尖網友發現，林志玲白色連身裙竟掀到大腿上，疑似露出粉紅小褲，讓眾人驚呼是「走光」嗎? 此外她也被發現右手臂貼著ok蹦，疑似是吊點滴才會有的痕跡，讓人對揣測林志玲健康狀況是否亮起紅燈。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。